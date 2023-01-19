مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز سو-25

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن طائرة مقاتلة روسية أسقطت طائرة عسكرية أوكرانية من طراز "سو-25" فوق جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة بولتافكا بجمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت طائرة من طراز (سو 25) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو".



وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خمس طائرات أوكرانية دون طيار في لوغانسك خلال اليوم الماضي.

"في يوم واحد، دمرت أنظمة الدفاع الجوي خمس طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق غيتلوفكا وتشيرفونوبوفكا وكريمينايا في جمهورية لوجانسك الشعبية".



وتابع البيان "في اتجاه كوبيانسك، تسبب الطيران والمدفعية التابعان للجيش في المنطقة العسكرية الغربية في أضرار نيرانها على وحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف. تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير عربة قتال مصفحة ومركبتين، بالإضافة إلى مدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا".

وتابع البيان "تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية. وبلغت الخسائر التي تكبدها العدو يوميا في هذا الاتجاه أكثر من 60 قتيلا وجرحا من العسكريين الأوكرانيين وناقلة جند مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20".