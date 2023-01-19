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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 ملايين عبوة شاى ونسكافيه مقلدة بمصنع بير سلم في طنطا

المضبوطات خلال الحملات
المضبوطات خلال الحملات التموينية

تمكن مسئولو مديرية أمن الغربية اليوم من ضبط مصنع تحت السلم يقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى بنطاق مركز طنطا.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق.

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كما دشنت الحملة تحت إشراف كل من ياسر مراد مديرالاداره  ومحمد الخولى مدير الرقابه ومحمد شعبان ومحمد الشيخ ومباحث الوزارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تحت السلم يقوم بضرب علامات تجاريه لشركات شاى كبرى ونسكافيه وبيكنج باودر وجيلى وفانيليا وبحصر باجمالى 5000000 عبوه وثلاثة طن خامات وتم تشميع الآلات والمصنع من الخارج بحضور مجلس المدينه وتحرر  محضر بالواقعه.

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