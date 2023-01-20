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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتبقى مليونير.. معلقة بكل مطبخ مصري بـ٢٠٠ ألف جنيه

صدى البلد

تداول مستخدمو الفيسبوك اعلانات لبيع وشراء معلقة كانت توجد بالكثير من البيوت المصرية وأصبحت من المقتنيات التي لها قيمة عالية بحسب ماتداول بالسوشيال ميديا .

 

وكانت أحدي الاعلانات عن معلقة السنبلة الأصلي  مواصفاتها تكون مختومة من الظهر بحفر المعلقة يرجع عمرها ل52سنة من سنة 1970م.

 ،وزى ما هيا  تقعد لاخر العمر محافظة على حالتها وسعرها بيزيد البيع لأعلى سعر  . 

بلغ سعرها في بعض التقديرات نحو 300 ألف جنيه. اي ما يعادل بالسوداني8,700,000 جنيه

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات لأشخاص يبحثون عن ملاعق السنبلة القديمة والتي انتشر وجودها في الأسر المصرية والسودانية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

 

وتباينت الأسعار المعروضة في هذه الإعلانات بداية من 30 ألف جنيه للملعقة الواحدة مرورا بـ150 ألف جنيه مصري، وصولا لنحو 300 ألف جنيه.

كما توجد العديد من الاعلانات علي موقع “أوليكس” للبيع والشراء، شهد عشرات العروض لبيع الملعقة السنبلة القديمة، بأسعار 150 ألف جنيه، و50 ألف جنيه للمعلقة الواحدة.

 

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