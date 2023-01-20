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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسعاف يدفع بـ 8 سيارات إلى موقع حادث تصادم سيارتين على طريق الفرافرة

اسعاف
اسعاف

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع حادث تصادم سيارتين كانت تقل عمال، على طريق أبو هريرة، لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات محافظة الوادي الجديد إخطارا يفيد بإصابة 12 شخصًا في حادث تصادم سيارتين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة لتلقي العلاج.

كانت قد وردت معلومات للواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين إحداهما محملة بأنابيب البوتجاز والأخرى محملة بالدواجن بالكيلو 95 بطريق الداخلة، الفرافرة في الوادي الجديد.

أسفر الحادث عن مصرع صالح جميل أحمد عبد الباقي، 26 عامًا ومقيم الفرافرة وإصابة أحمد محمد محمود، 52 عاماً بمركز الفرافرة وإصابة سائق سيارة الأنابيب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

الداخلية الوادى الجديد حادث تصادم محافظة الوادى الجديد مساعد وزير الداخلية غرفة عمليات الإسعاف طريق الفرافرة

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