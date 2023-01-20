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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق تخطف القلوب بإطلالة شبابية جديدة .. صور

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها احدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية جذابة ، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، مما حازت علي اعجاب متابعيها .


فيلم جوازة بالعافية:

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “جوازة بالعافية”، في إحدى الفيلات بمنطقة المقطم.


ويشارك في الفيلم كل من الفنان أحمد أدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين.

لحم غزال :

أحدث أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان قبل الماضى 2021، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

 

 

 

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إطلالة شبابية غادة عبد الرازق مسلسل لحم غزال مكياج صاخب أعمال غادة عبد الرازق

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