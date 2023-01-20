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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في 2022

السعودية أكبر مورد
السعودية أكبر مورد للخام إلى الصين

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة، أن واردات الصين من النفط الخام الروسي قفزت 8% العام الماضي مقارنة بالعام 2021 إلى 86.25 مليون طن، بما يعادل 1.72 مليون برميل يوميا.

 

وظلت روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين في عام 2022 بعد السعودية التي بقيت أيضا أكبر مورد، إذ اقتنصت المصافي الصينية براميل النفط الروسية منخفضة التكلفة، بينما نأت الدول الغربية عنها في ظل الأزمة الأوكرانية.

 

ويجري تداول الخام الروسي بخصومات متزايدة عن أسعار خامات القياس العالمية بعد العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وزادت الصين، التي رفضت إدانة تلك الحرب، مشترياتها من البراميل الروسية وتجاهلت إلى حد بعيد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على الخام الروسي المنقول بحرا منذ الخامس من ديسمبر.


ففي ذلك الشهر، حصلت الصين على 6.47 مليون طن من الخام من روسيا، أو 1.52 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.7 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2021.

وقلصت المصافي الصينية المدعومة من الدولة تدريجيا شراء النفط الروسي منذ نوفمبر، لكن المصافي المستقلة واصلت الشراء من تجار وسطاء يرتبون الشحن والتأمين، مما يحميها من مخاطر الدخول في دائرة العقوبات.

وأظهرت البيانات الجمركية أن السعودية شحنت ما مجموعه 87.49 مليون طن من الخام إلى الصين في عام 2022، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي مستوى عام 2021.وأوفت مصافي النفط الصينية المدعومة من الدولة بشكل كبير بعقودها محددة المدة مع المملكة في عام 2022 على الرغم من تباطؤ الطلب المحلي.

ومن المتوقع أن تظل السعودية مُصدّرا رئيسيا، للنفط الخام إلى الصين بعد زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض في ديسمبر، حيث أخبر قادة الخليج أن بكين ستعمل على شراء النفط باليوان بدلا من الدولار.

كما أظهرت بيانات الجمارك، ارتفاع واردات الخام من ماليزيا إلى مثليها تقريبا في عام 2022 إلى 35.68 مليون طن.
وتعد ماليزيا نقطة تحويل لشحنات خاضعة للعقوبات مصدرها إيران وفنزويلا.

ولم تسجل الجمارك الصينية أي واردات من النفط الخام الفنزويلي طوال عام 2022، بينما وصل ما مجموعه 780392 طنا من الخام من إيران.

والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، لكن معظم الصادرات الإيرانية يعاد تصنيفها على أن منشأها دول أخرى للتهرب من العقوبات الأميركية.

وقدرت "فورتكسا"، المتخصصة في تتبع السفن، أن واردات الصين من النفط الإيراني ارتفعت في ديسمبر إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 مليون برميل يوميا، بزيادة 130% عنها قبل عام.

ووصلت شحنات الخام من الولايات المتحدة إلى 7.89 مليون طن في عام 2022، بانخفاض 31% على أساس سنوي.

 

 

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