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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع القيمة السوقية للبورصات العربية 1.1% بالربع الأخير من 2022

البورصات العربية
البورصات العربية

كشفت بيانات صندوق النقد العربي عن تراجع القيمة السوقية للأسواق المالية العربية في نهاية الربع الرابع من عام 2022 بنحو 1.1%.

وأظهرت بيانات صندوق النقد العربي تحقيق سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى الارتفاعات على مستوى القيمة السوقية وعلى صعيد قيمة التداولات في نهاية الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث من نفس السنة.

وأشارت بيانات صندوق النقد العربي إلى تصدر البورصة المصرية أكبر الارتفاعات المحققة على صعيد مؤشرات الأداء على مستوى البورصات العربية خلال الربع الرابع من عام 2022.

القيمة السوقية للأسواق 

وعلى مستوى القيمة السوقية لأسواق المال العربية فرادى، فقد سجلت ثمان بورصات ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الربع الرابع من عام 2022، في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية أخرى تراجعاً في قيمتها السوقية.

وسُجلت أعلى الارتفاعات في القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحوالي 124.99 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت القيمة السوقية في بورصات كل من بيروت ودبي والكويت بنحو 1.67 و1.88 و9.80 مليار دولار أمريكي على التوالي.

كذلك سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في بورصات كل من الخرطوم والجزائر ودمشق ومسقط بنحو 6.83 و88.92 و351.74 و995.84 مليون دولار أمريكي على التوالي.

وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعةً خلال الربع الرابع من عام 2022 لتبلغ نحو 152.81 مليار دولار أمريكي، مسجلةً بذلك انخفاضاً بنحو 15.65 مليار دولار أمريكي مقارنة مع قيمة التداولات المسجلة خلال الربع السابق عليه.

وسجلت قيمة التداولات ارتفاعاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحوالي 6.97 مليار دولار أمريكي، كما سجلت بورصتي كل من دبي والدار البيضاء ارتفاعاً بحوالي 649.6 و675.8 مليون دولار على الترتيب.

كذلك سجلت بورصات كل من مسقط وبيروت والكويت ارتفاعاً بنحو 51.2 و69.5 و70.1 مليون دولار أمريكي على التوالي، كما شهدت بورصات كل من الجزائر والخرطوم ودمشق تحسناً بنحو 0.1 و2.1 و5.4 مليون دولار أمريكي على الترتيب.

فيما يتعلق بحجم التداول في الأسواق المالية العربية مجتمعة، فقد ارتفع في نهاية الربع الرابع من عام 2022، ليصل إلى نحو 131.46 مليار سهم مقارنة مع 118.69 مليار سهم تم تداولها خلال الربع السابق عليه، مسجلة بذلك تراجعاً بلغت نسبته 10.76 في المائة.

وتصدرت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على صعيد التحسن في عدد الأسهم المتداولة، مسجلةً ارتفاعاً بنحو 20.19 مليار سهم، كما سجلت بورصتا دبي ومصر ارتفاعاً بنحو 2.58 و5.75 مليار سهم على الترتيب، فيما شهدت بورصات كل من مسقط وبيروت ودمشق والجزائر ارتفاعاً تراوح بين 0.02 و79 مليون سهم.


وشهد حجم التداول في الأسواق المالية العربية ارتفاعاً بنسبة 10.76 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2022، وتقدمت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على مستوى الارتفاعات المسجلة على الصعيد العالمي،

وشهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تبايناً في نهاية الربع الرابع من عام 2022.

في هذا الإطار، سجلت عشر بورصات عربية تحسناً تماشياً مع الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العالمية والبورصات الناشئة.

وعزز ارتفاع مؤشرات أحجام التداول، ومواصلة نشاط الطروحات الأولية، وحركة الإدراجات في عدد من البورصات العربية، وارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات والنقل والاتصالات في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية في نهاية الربع الرابع من عام 2022.

في المقابل، شهدت ست بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها نتيجة لتراجع معدلات السيولة في عدد منها، وانخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول، علاوة على تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي على المستويين الفردي والمؤسسي في عدد من البورصات العربية.

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على مستوى الأداء الفردي للأسواق المالية العربية خلال الربع الرابع من عام 2022، فقد ارتفعت مؤشرات الأداء في عشر بورصات عربية خلال الربع الرابع من عام 2022، مقابل تسجيلها تراجعاً في ست بورصات عربية.

وسجل مؤشر البورصة المصرية أكبر الارتفاعات المحققة خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة بلغت 40.20 بالمائة، كذلك شهدت سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 23.60 بالمائة.

كما سجلت مؤشرات أداء بورصات كل من بيروت والجزائر ومسقط وأبوظبي والكويت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 2.13 و13.45 بالمائة، فيما سجلت بورصات كل من فلسطين والبحرين وعمّان تحسناً بأقل من واحد بالمائة.

وتشير البيانات إلى أن أداء الأسواق المالية العربية خلال الربع الرابع من عام 2022،  جاء متبايناً بصورة عامة مع أداء الأسواق المالية العالمية، التي سجلت تحسناً في أغلبها، كما شهدت مؤشرات الأداء في بعض البورصات الناشئة ارتفاعاً خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية انخفاضاً بنحو 3.3 بالمائة بنهاية تعاملات الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 ليصل إلى نحو 486.3 نقطة ويسجل تراجعاً على أساس سنوي بنحو 4.6 في المائة مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2021 

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