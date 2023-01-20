أجواء احتفالية خاصة في مطار القاهرة بوصول أول فوج سياحي صيني.. شاهد

يشهد مطار القاهرة الدولي، أجواء احتفالية، باستقبال أول مجموعة سياحية صينية، قادمة من مدينة تشنجدو الصينية، إلى القاهرة، لتكون هي الرحلة السياحية الأولى منذ بداية كوفيد - 19، وسط اتخاذ كافة التدابير والتسهيلات اللازمة لاستقبال أول فوج.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة الدولي، فإن الفوج السياحي الصيني، الذي يصل على متن رحلة خطوط سيتشوان الجوية، رقم 3U 3863، يضم 28 راكبا من إجمالي 137 راكبا على متن الرحلة، وسط إتخاذ كافة التدابير والتسهيلات الخاصة لاستقبالهم.

ويستقبل أول فوج سياحي صيني في مطار القاهرة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ويرافقه نائب وزير السياحة والآثار، وأيضا السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ، في حضور أيضا المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة الوطنية مصر للطيران، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

ويجهز مطار القاهرة الدولي، استقبال خاص لأول فوج سياحي صيني قادم بعد غياب مدة ثلاثة أعوام، منذ بداية الجائحة الوبائية التي ضربت بلدان العالم في أواخر عام 2019، حيث تكون هناك فرق التنورة وعروض فنية مصرية صينية خاصة بالبلدين، التي تجمعها علاقات وتعاون مشترك وثيق في مختلف المجالات.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا )، في أخر تقرير صادر عنه، أكد أن إعادة فرض تدابير فحوصات كوفيد-19 على المسافرين القادمين من الصين لن يكون له أثر يذكر على جهود احتواء الفيروس الذي بات منتشراً في جميع أنحاء العالم.

ونصح الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( إياتا)، بأنه يجب على الحكومات أن تركز على استخدام الأدوات المتاحة للتعامل مع جائحة كوفيد-19 بكفاءة، بما في ذلك تحسين اللقاحات والتدابير العلاجية، بدلاً من تكرار السياسات التي أثبتت فشلها مراراً وتكراراً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية".

وانتعشت حركة السفر العالمية خلال نهاية العام 2022، وفقا لمؤشرات التسجيل في نوفمبر الماضي، بنسبة 85.2% قياساً بمستويات نوفمبر 2021، حيث سجلت جميع المناطق نتائج إيجابية بالمقارنة مع العام السابق، ووصلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في شهر نوفمبر 2022 إلى 73.7% من مستويات نوفمبر 2019، وسط هذا فإن قيود السفر في الصين ما زالت تعيق تحسن النتائج على مستوى العالم بشكل أفضل.