الرئيس تفقده.. محور كمال عامر شريان جديد يربط شمال وجنوب الجيزة 

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شرياناً جديدا داخل محافظة الجيزة وهو المحور العرضي الذي يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائري منيب والوراق.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المحور ينقسم إلى أربعة قطاعات رئيسية وهم كالتالي : القطاع الأول:



بدايةً من دائري المنيب مروراً بكوبري ترسا، كوبري العمرانية، شارع الهرم وكوبري فيصل وصولاً الى صفط اللبن بطول ٥ كم ويخدم جميع الاتجاهات المرورية اعلى كبري صفط اللبن.



القطاع الثاني:

بطول ٢ كم يصل بين صفط اللبن وحتى شارع جامعة الدول العربية مروراً بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور.



القطاع الثالث:

يبدأ من شارع جامعة الدول العربية حتى دائري الوراق بمسافة قدرها ٥ كم مروراً بشارع السودان، محور ٢٦ يوليو وكوبري البراجيل.



القطاع الرابع :

يصل بين الدائري الوراق ومحور تحيا مصر بطول ٣كم

كما تفقد الرئيس كذلك محور أحمد عرابى الذى يربط بين طريق المنشية و شارع أحمد عرابي بطول ۱۱ كم و عرض ٦ حارات مرورية لكل اتجاه كما تم ربط محور احمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر ليكون بذلك محور بديل يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور ٢٦ يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرق محورية جديدة تهدف الى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة، في إطار المخطط القومى للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية مما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتجية التنمية المستدامة في الدولة.

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