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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: استقرار سعر الصرف دفع مؤشر البورصة إلى أعلى مستوى منذ 2018

صدى البلد

قال الدكتور سعيد الفقي العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 16065 وهذا المستوى لم يصله المؤشر منذ أربع سنوات وتحديدا منذ 2018.

وأوضح الفقي أن الأداء الإيجابي لمؤشر البورصة نتيجة لحالة الاستقرار النسبي الذي شهده سعر الصرف خلال تعاملات الأسبوع والذي انعكس على أداء السوق من خلال القوى الشرائية وحجم التداول وبالتالي مستويات الإغلاق السابق ذكرها.

وأضاف الفقي: لدينا مستوى مقاومة عند 16270 تجاوز هذا المستوي يدفعا إلى مستوى 16600 ثم 17000 ، ورغم هذه الارتفاعات مازالت أسعار الأسهم جاذبة للشراء ومازالت لم تعوض فرق العملة الأخير.

وتوقع الفقي تكوين مراكز شرائية بين مستويات 16000 و16200 نقطة واختراق مستوي المقاومة الأول عند 16270 نقطة، لافتا إلى أن الرؤية إيجابية بشكل عام وتوقع مزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.

بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال إنه اقترب من قمته التاريخية عند مستوى 3070 نقطة، والآن لديه دعم قوي عند 2940 نقطة ومستوى مقاومة عند 3070 نقطة، متوقعا اختراق مستوى المقاومة واستهداف مستوى 3225 نقطة خلال الفترة القادمة.

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