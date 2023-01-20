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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمي أنا بحبك ونفسي أحضنك.. القصة الكاملة لإنهاء طالب حياته في أسيوط

الطالب محمد علي اليمني
الطالب محمد علي اليمني

" أمي أنا بحبك وكان نفسي أحضنك قبل ما امشي " رسالة دونها طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط على صفحته على موقع التواصل الفيس بوك قبل إقدامه على التخلص من حياته بتناول أقراص الغلال " السوس " تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الحزن.


وكشفت الرسالة التي دونها طالب كلية الحقوق الحالة النفسية السيئة التي كان يمر بها بعد وفاة شقيقه قائلا :"  أنا رايح عند اخويا احمد يا ماما علشان واحشني قوي وكان نفسي أشوف من  زمان ".


واستكمل محمد في رسالة الوداع قائلا : قولوا ل أمي محمد بيقولك متزعليش مني لما كنت بدلعك باسمك وأنا عارف انك كنت بتزعلي مني بس كنت بصالحك على طول وقولها كمان إني لما كنت بزعل أخواتي البنات مكنتش بضربهم علشان بكرهم انا كنت بضربهم علشان يتعلموا الأخلاق الكويسة ويبقوا مثل مشرف وقولوا لأبويا محمد ابنك كان بيحبك وعمره ما قدر يرفع عينه فيك وانا لما غلطت فيه كان غصب عني علشان هوا زعلني قوي علشان كنت بربي أخواتي وعايز أعلمهم الصح من الغلط  .

طالب يتخلص من حياته بأسيوط بسبب مروره بحالة نفسية سيئة

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وتابع : وتقولي لابويا ميزعلش اني سيبته ومشيت وقولوله يدعيلي بالرحمة قولوا لعمتي إني بحبها وعمي جابر أنا عمري ما اعتبرته عمي أنا كنت بتعامل معاه على انو ابويا اللي رباني، وعمي يماني قولوله انو كان نفسي أشوفه قبل ما امشي، وأولاد عمي وبنات عمي وكلهم بحبحهم والله وعمري ما كرهت حد فيهم  واخولالي خالي صلاح وخالي محمد كنت نعم الخال ونعم الأب وخالاتي ربنا يخليهم بحبهم وأنا عارف إني مقصر معاهم بس غصب عني  وبقول اي حد انا زعلته يسامحني حتى لو مكنتش اقصد وادعولي بالرحمة مع السلامة.


وبعد أقل من ساعة من رسالته الأولى دون طالب حقوق رسالة أخرى كتب فيها " مع السلامة هتوحشوني ادعولي بالرحمة ومتزعلوش إني سبتكم ومشيت مع السلامة، خاتمها بايموشن القلب المتقطع والبكاء. 


من جهتها نعت الدكتورة مها غانم رئيس جامعة أسيوط وطلاب كلية الحقوق الطالب محمد علي اليمني الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق والذي توفي اليوم اثر تناوله أقراص حفظ الغلا. 

وكان طالب بكلية الحقوق جامعة أسيوط أقدم على  إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال " أقراص السوس " اثر معاناته حالة نفسية سيئة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى علوان .


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية المطيعة بقيام " محمد علي اليمني " 19 عاما طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة أسيوط بانهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال " أقراص السوس " بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى علوان ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

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