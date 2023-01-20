لـ طلاب جامعة القاهرة .. تعرف على موعد أداء التربية العسكرية

تساءل عدد كبير من طلاب جامعة القاهرة ، عن موعد أداء التربية العسكرية للطلاب الذكور والتي تعتبر شرطا للحصول على الشهادة النهائية بعد سنوات التخرج.

حقوق القاهرة ترد

وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، أن أداء التربية العسكرية للطلاب الذكور ليس مرتبطا بسنة محدده ، ولكن لابد من تأديتها خلال سنة من السنوات الأربع بما يناسب الطلاب ، مؤكدة على ان كل عام يتم فتح التسجيل امام الطلاب.

جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، والتي من المقرر أن تستمر حتى 26 يناير الجاري، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المعلنة بكل كلية والخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بهدوء وانتظام كامل منذ اليوم الأول دون تسجيل أي أية أزمات او تسريب للامتحانات ، نتيجة الالتزام بالتعليمات وتوفير الأجواء الملائمة وكافة سبل الراحة والأمان والدعم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر، بالإضافة إلى تواجد أساتذة المواد الدراسية داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب، ومتابعة اللجان الامتحانية بشكل مستمر وتذليل كافة العقبات، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم استراتيجية لإدارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.