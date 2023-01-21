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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شوه جسمها ودخلت المستشفى .. حبس شخص تعدى على زوجته بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته بإستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابتها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنه.

وكان قد ضبط رجال المباحث أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه بالضرب على زوجته بإستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابتها.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) مصابه بعدة جروح طعنية بالجسم.

بالإنتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وزوجها ، مقيم بدائرة القسم ، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما ، تطورت لتعديه عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابتها .

وأمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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