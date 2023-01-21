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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول رد من جامعة عين شمس على جدل امتحان مادة اللغويات بكلية الألسن

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

قالت إدارة جامعة عين شمس أن عملية وضع الأسئلة تتم وفق بنوك أسئلة تم تدريب الطلاب عليها في مختلف التخصصات على مدار العام، وذلك خلال حرصًا على مد جسور التعاون الفعال مع مختلف جهات المجتمع، وتوضيحاً لما تناولته وسائل الإعلام المختلفة أمس ١٩ من يناير الجاري عن امتحان مادة اللغويات الخاص بالفرقة الرابعة  كلية الألسن

حيث أحتوى الامتحان على سؤال يتطلب ترجمة جزء من أغنية “البخت” لـ ويجز وأثار جدلا خلال الساعات الماضية.

 حيث تمتلك الجامعة منظومة بنوك الأسئلة بإجمالي ١٩١١ بنك أسئلة و ٣٣١٤١٨ سؤال ، فضلا عن منصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني  ASU 2 Test  و بوابة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني ASU 2 Learn، وهذه المنظومة هدفها الرئيسي يقوم على فلسفة توفير تجربة تعليمية فريدة ومبتكرة وممتعة للطلاب، تتيح لهم التعلم من خلال ربط المناهج الأكاديمية بالواقع الحياتي الذي يعيشه يومياً بشتى جوانبه، وهذا الأسلوب معمول به دولياً في كبريات جامعات العالم المتقدم وذلك فى إطار التزام  الجامعة الكامل بكافة الأعراف والتقاليد الجامعية.

وفيما يخص مادة اللغويات تؤكد إدارة الجامعة أن هذه المادة هي مادة تطبيقية في المقام الأول ويجب ربطها بالواقع العملى ليكون الخريج قادراً على نقل  اللغة العربية  بمختلف مفرداتها إلى غيرها من اللغات المناظرة. وأن هدف الجامعة بشكل عام وكلية الألسن وهي الكلية المعنية بدراسة اللغات بوجه خاص هو ربط الطالب والخريج بسوق العمل، والمترجم لا يقتصر دوره على نقل اللغة بحروفها و كلماتها بشكل جامد ..إنما يأتي دوره في المقام الأول في نقل الثقافة بشتى فروعها وتبادل الفكر والعادات والتقاليد بين الشعوب بعضها البعض وهذا الاتجاه يتماشى مع فلسفة انفتاح الفكر والثقافة و ربط التعليم بالمجتمع بما يتناسب مع العادات والتقاليد والأعراف السائدة.


و تلتزم الجامعة بالمراجعة المستمرة لجميع آليات التعليم و التقييم و التحقق من مراجعة الذات باستمرار و استدراك أي خروج عن الأعراف الأكاديمية بموضوعية و حيادية تامة اتساقاً مع اللوائح  الجامعية و التي يتم مراجعتها دورياً.


وإذ تتقدم الجامعة بخالص الشكر والامتنان لكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لحرصها الدائم على تغطية أخبار الكلية بكل مصداقية واستقصاء المعلومات من منابعها الأصلية، تهيب بهم وبمنصات التواصل الاجتماعي أيضاً عدم إثارة البلبلة وتناقل أية أخبار من شأنها تأليب الرأي العام و توخي الحذر فيما يتم تداوله عبر منصاتها مع الإلتزام بالأعراف المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي .

جامعة عين شمس اللغة العربية سوق العمل الساعات الماضية إدارة جامعة عين شمس منصة جامعة عين شمس

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