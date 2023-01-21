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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر لطارق العشرى: خالد عبد الفتاح راح الأهلي بموافقة منك

صدى البلد

رد فرج عامر رئيس النادي سموحة  علي تصريحات طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة بعد تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة  .

 

 وتابع عامر قائلا عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر خالد عبد الفتاح غادر سموحة بورقة موقعة من المدير الفني الحالي طارق العشرى عكس ماتردد من بيع الاعب من قبل رئيس النادي فقط. 

وأضاف عامر سموحة وصيف الدوري العام بهدف اعتباري،  وسموحة ٢٠١٤  وصيف الكاس سنة ٢٠١٤ ، ٢٠١٨ ، في ظروف يعلم بيها ربنا .


ووجه عامر رسالة للعشرى قائلا :" هو في مدير فني يلعب بعشر لاعبين واقفين قدام المرمي ، هو في مدير فني يقبل حجرة الملابس يكون فيها اكتر من 40 لاعب  


وتابع "هو في مدير فني لا يهتم الا ب١٤ لاعب هيلعبوا المباراة فقط .


واضاف ": وقابل في ١٢ مباراة يجيب ١٠ نقط ويدخل ٤ اهداف ويدخل في مرماة ١٢ هدف  .

وكان قد رد طارق العشرى المدير الفني لسموحه علي تصريحات فرج عامر رئيس النادي.

وكشف العشرى أنه لم يخسر من الأهلى فنياً في بطولة كأس مصر، مؤكداً أن استبعد الهانى سليمان حارس المرمى بسبب عدم تركيزه.

 

وأوضح العشرى أن زياد طارق المعار من الأهلى إلى سموحة مفروض عليه ولا يحتاجه لأنه يملك لاعبين في مركزه، مشيراً إلى أن خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق رحل إلى القلعة الحمراء دون موافقته، لافتاً إلى أن كل الصفقات التي طلبها يشركها في الملعب .

Screenshot_20230121-013757_Twitter
Screenshot_20230121-013757_Twitter
فرج عامر فرج عامر رئيس النادي سموحة طارق العشري طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة سموحة

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