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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث ظهور عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت شمس الكويتية بإطلالة شتوية جريئة مرتدية توب صوف وهوت شورت اسود اللون واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

 

تخوض الفنانة شمس الكويتية تجربة التمثيل في الدراما المصرية للمرة الأولى خلال مسلسل "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث حضرت شمس إلى القاهرة قبل يومين وبدأت بالفعل تصوير مشاهدها في العمل.


 مسلسل "سر السلطان" المقرر عرضه في رمضان المقبل، يضم ، أحمد فهمى، أحمد السعدنى، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمى،هالة صدقى، بيومى فؤاد، أحمد وفيق، منة فضالى، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم.

يذكر أن اخر اعمال شمس الكويتية  كليب "تانى" إخراج جميل جميل المغازى كلمات و الحان فراس الشذر، وتوزيع موسيقي سرمد عزالدين، ماسترينج طيف عادل.

 

وانتهت شمس مؤخراَ من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى "الراجل الشرقى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان "أفصل"، والثالثة تحمل اسم "اسكت" من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبدالعظيم.

حياة شمس الكويتية

الاسم الحقيقي للمطربة شمس الكويتية "شمس بندر نايف السلمي"، وقد ولدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل،وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس "دولة في الكاريبي".

ولدت شمس الكويتية في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي بعمر السنتين،تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي الذي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت، وحصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

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