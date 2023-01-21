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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

مهارات القيادة
مهارات القيادة

في مقطع فيديو يحبس الأنفاس، ظهرت سيارتان SUV تعبران بعضهما البعض بطريقة غريبة على جسر ضيق جدا، حتى أن إحداهما تفادت الأخرى بطريقة لا تصدق.

 

مهارات القيادة المجنونة

تم نشر المقطع القصير يوم الاثنين بواسطة حساب على تويتر يسمى مهارات المستوى التالي، وكتبوا على المقطع الذي حصد أكثر من 8 ملايين مشاهدة "مهارات القيادة المجنونة".

وثق مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة و 24 ثانية سيارتي دفع رباعي تمران عبر ممر ضيق في اتجاهين متعاكسين.

وبالنظر إلى عرض الممر وأحجام المركبات، يبدو أنه من المستحيل على كليهما عبوره معًا، هذا عندما يقرر أحد السائقين حل المشكلة بطريقة غير معقولة.

قاد السائق سيارته ببساطة إلى حافة الممر المرتفعة من أجل توفير مساحة أكبر للسيارة الأخرى، ويعبر إلى الجانب الآخر.

في نهاية الفيديو، ينزلق بسلاسة بسيارته على الأرض، بينما تمر السيارة الأخرى في الممر الضيق.

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