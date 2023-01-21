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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الله يجعلها نار على جسدك.. رسالة قاسية على قبر رجل لم يسدد دينه

صدى البلد

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة مثيرة للجدل علي قبر متوفي أثارت ذعر الكثير بسبب رجل متوفي لم يسدد  دين له بحياته.

 ويبدو أن صاحب الدين وضع رسالة على قبر أحد الأشخاص الذي لم يستطع مسامحته على عدم سداد الدين قبل وفاته.

 

حيث وجد علي القبر ورقة بصور إقرار لإثبات أن المتوفى استلف مبلغ مالي مكتوب فيها: "أقر أنا.. أني أخذت مبلغ ستة ألف دولار أمريكي، وهذا إقرار مني بذلك"، مع إمضاء المتوفى والشاهد. أمانة بمبلغ ٦ آلاف دولار من عام ١٩٩٤

 

 وقد لصق صاحب الأموال الوصل بإمضاء المتوفي على ورقة مكتوب عليها  “ليا فى ذمتك 6 آلاف دولار الله يجعلها نار وحديد علي جسدك”

 

المتوفي رسالة قاسية الأموال المدان قبر

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