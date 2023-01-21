عضو بالاتحاد يكشف أسباب تألق منتخب مصر لكرة اليد ببطولة العالم 2023

تحدث ياسر الرملي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم "السبت"، عن رحلة تألق المنتخب الوطني لكرة اليد في بطولة العالم 2023، قائلًا: إن الأمر لم يكن وليد اللحطة وإنما تم الإعداد له منذ وقت طويل.





وأضاف “الرملي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الاتحاد المصري لكرة اليد من أكثر الاتحادات نظامًا منذ التسعينيات، متابعًا أن مصر من أحسن خمس فرق موجودة حاليًا في البطولة.



وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى أن مدرب المنتخب تجمعه حالة من التناغم مع اللاعبين، خصوصا أنه يدربهم منذ 8 سنوات بجانب أن مستوى لاعبي الفريق المصري مُساعد للغاية.

وأوضح أن أبرز ما ساهم في وصول منتخب مصر لكرة اليد لهذا المستوى عدة أسباب على رأسها التخطيط الجيد والتدريبات والاحتراف في الخارج والاحتكاك المستمر مع اللاعبين في الخارج.



