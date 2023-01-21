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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"هليوبوليس للصناعات الكيماوية" تنظم بطولة كرة قدم خماسية للعاملين بالشركة

هليوبوليس للصناعات
هليوبوليس للصناعات الكيماوية" تنظم بطولة كرة قدم خماسية للعا

أقامت شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية ( مصنع 81 الحربى ) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بطولة كرة قدم خماسية للعاملين بقطاعات الشركة المختلفة، تحت رعاية وحضور المهندس مدحت شكرى رئيس مجلس إدارة الشركة .

وأشار" شكرى "إلي أن تنظيم هذه البطولة يأتى فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي  لجميع الشركات والوحدات التابعة بالعمل الدائم على رفع الروح المعنوية للعاملين وتجديد نشاطهم لتحسين ظروف العمل.

وأكد علي اعتزاز قيادات الإنتاج الحربي بالعاملين في مختلف الجهات التابعة وتقديرهم لما يبذلونه من جهد لرفعة شأن قطاع الإنتاج الحربي. 

وأعرب عن تمنياته أن تشهد الفترة القادمة انطلاقة قوية للشركة لتحقيق أفضل أداء وإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكري والمدني بما يعود بالتقدم والازدهار للقطاع ككل .

هليوبوليس هليوبوليس للصناعات الكيماوية كرة قدم مصنع 81 الحربي وزارة الإنتاج الحربي

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