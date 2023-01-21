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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«القاهرة الإخبارية» تستعرض أول حفل جماهيرى فى المتحف المصرى الكبير

صدى البلد

سلط برنامج "صباح جديد"، الذي يعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على أول حفل جماهيري في المتحف المصري الكبير، وعبر المشاركون والجمهور في تصريحات للقناة على سعادتهم بالمشاركة في هذا الحفل الجماهيري، مشيدين بعظمة الحضارة المصرية.

وشهد المتحف المصري الكبير أول حفل جماهيري، وذلك في إطار تنظيم مجموعة من الحفلات والفعاليات الثقافية قبل افتتاحه رسميًا، وتألقت المطربة المصرية العالمية السوبرانو فاطمة سعيد، في الحفل الذي أقيم بقيادة المايسترو الكبير نادر عباسي، داخل بهو المتحف أمام تمثال الملك رمسيس الثاني.

وسبق وأعلن المتحف المصري الكبير، أنه سيبدأ في استضافة بعض الأحداث والفعاليات الخاصة، واستقبال مجموعة من الزيارات الجماعية محدودة العدد، في بعض الأقسام والمناطق بداخل المتحف، وذلك في إطار التمهيد للتشغيل التجريبي الذي سيُعْلن موعده لاحقًا.

وتم افتتاح المتحف جزئيًّا لاستقبال مجموعة من الزيارات الجماعية، محدودة العدد، ولإقامة بعض الفعاليات الخاصة التي يتم اختيارها بعناية، حيث سيتمكن الزوار خلال هذه المرحلة من زيارة بعض أقسام المتحف منها: ميدان المسلة المعلقة، والصالة الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، ومتحف الأطفال، وتجربة الواقع الافتراضي، والحدائق، والمطاعم، والمقاهي، والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة.

كما سيتمكن الزوار -عند دخولهم صالة الاستقبال الرئيسية في المتحف المصري الكبير- من رؤية العديد من الآثار الفريدة مثل: تمثال رمسيس الثاني، والتماثيل العشرة للملك سنوسرت، ولوحة "قائمة ملوك سقارة" الشهيرة، وعمود النصر لمرنبتاح، بالإضافة إلى تمثالين من ملوك العصر البطلمي، بينما تظل أقسام ومناطق المتحف المصري الكبير الداخلية الأخرى مغلقة وهي: القاعات الرئيسة وقاعتي توت عنخ آمون؛ انتظاراً للافتتاح الرسمي المرتقب.
 

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