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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. فيريرا يستبعد لاعبا جديدا من تشكيل الزمالك أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، مساء اليوم السبت، في القمة 125، فى إطار الأسبوع الـ ١٤  الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز  لموسم (2022 - 2023).

وقال مصدر خاص في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن فيريرا استقر على استبعاد اللاعب عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق من التشكيل الأساسي للزمالك أمام الأهلي القمة.

 وأوضح المصدر أن فيريرا  سيدفع عبد الشافي والمثلوثي في التشكيل

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل متوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - عبد الشافي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى زيزو.

ويرغب نادي الزمالك  في تحقيق انتصاره الأول خلال عام (2023)، حيث أخفق الفريق الأبيض في أربع مباريات بواقع (3 مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر).

وخسر نادي الزمالك من أسوان بنتيجة (2-1)، ثم تعادل بعد ذلك مرتين مع الداخلية بنتيجة (1-1)، والاتحاد السكندري بدون أهداف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد (31 نقطة) بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، إلا أن الأخير لعب مباراة الجولة ضد إنبي وانتهت بفوز الأول بنتيجة (3-2).

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد (26 نقطة) بفارق نقطة عن بيراميدز والذي تغلب على فاركو بنتيجة (3-0) ضمن مباريات الجولة.

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