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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطفوا شخصين واحتجزوهم بالجيزة .. متهمون يواجهون عقوبة سجن رادعة

السجن
السجن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) بسابقة قيام (زوجها وشقيقها - مُقيمان بدائرة القسم) بالتوجه لمقابلة (مورد لحوم للمحل عمل زوجها - مُقيم بدائرة قسم الوراق) وعدم عودتهما وإغلاق هواتفهما المحمولة ، وتلقيها في وقتٍ لاحق اتصالا هاتفيا "من رقم الهاتف الخاص بزوجها" طلب خلاله شخص مجهول مبلغ مالي نظير إطلاق سراح زوجها وشقيقها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحديد مرتكبي الواقعة (مورد اللحوم المشار إليه - شقيق زوجته ، مُقيمان  بدائرة قسم شرطة الوراق) وقيامهما باحتجاز المجنى عليهما بشقة بعقار بدائرة قسم شرطة الوراق.

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وتم ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما واقعة اختطاف المجنى عليهما لوجود خلافات مالية بين أحد المتهمين وبين أحد المجنى عليهما ، وقيامهما بمساومة أهليتهما نظير إطلاق سراحهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

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