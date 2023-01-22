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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار كوبرا فورمينتور بعد طرح موديلات 2023 في مصر .. صور

كوبرا فورمينتور موديل
كوبرا فورمينتور موديل 2023

تواصل السيارة كوبرا فورمينتور من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري بعد طرح موديل 2023، حيث تعد تلك النسخة واحدة من أقوى الإصدارات الرياضية المقدمة محليًا، حيث تضم حزمة من التجهيزات بالاضافة إلى امتلاك تصميم خارجي يتسم بالشراسة والجانب الرياضي.

وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات وسعر السيارة كوبرا فورمينتور بعد طرح موديل 2023 .

كوبرا فورمينتور موديل 2023 

مواصفات السيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 

 

تحتوي السيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 على مقصورة داخلية عصرية تضم العديد من اللمسات المميزة، بالإضافة إلى قفل مركزي، ومكيف هواء، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن"، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي وترفيهي.

كوبرا فورمينتور موديل 2023 

وتتمتع السيارة ايضا بمكابح ABS مانعة للانغلاق، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، مع مساعد الفرامل BA، ونظام الثبات الالكتروني، ومثبت للسرعة، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية المتطورة.

كوبرا فورمينتور موديل 2023 

وتتمتع السيارة كوبرا فورمينتورموديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات، بالاضافة إلى محرك تيربو سعة 2000 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يتمكن من إنتاج قوة قدرها 190 حصانا.

كوبرا فورمينتور موديل 2023 

كما ينتج محرك السيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 عزم دوران يبلغ 320 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 7.5 ثانية.

كوبرا فورمينتور موديل 2023 

السعر الرسمي للسيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 في مصر

 

تقدم السيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع قيمة سعرية قدرها مليون و 650 الف جنيه.

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