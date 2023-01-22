حبس سائق تروسيكل دهس سيدة في دار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس سائق تروسيكل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد لقيت سيدة مصرعها اثر دهسها بتروسيكل اثناء عبورها الطريق بدار السلام فيما تم ضبط مرتكب الواقعة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بحدوث مصادمة ووفاة سيدة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان إصطدم بها قائد "تروسيكل" ولاذ بالفرار ، مما أدى إلى إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم نتج عن ذلك وفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مركبة "التروسيكل" المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، ويستقلها صاحب مخزن ، وعامل بذات المخزن - مقيمان بمحافظة الجيزة تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما "التروسيكل".

وإعترف الأول بإرتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل الحادث خشية ضبطه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.