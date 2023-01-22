أمينة خليل تبهر الجماهير بأحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها عد صور جديدة لها من أحدث جلسه تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أمينة في عدة إطلالات صيفية مختلفة، أبرزت من خلالها قوامها الممشوق.

أعلن المنتج الفني عبد الله أبو الفتوح عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل الهرشة السابعة بطولة الفنانة أمينة خليل استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم.





ونشر أبو الفتوح أول صورة من كواليس التصوير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: بسم الله توكلنا على الله.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك في بطولته محمد شاهين، وعلي قاسم، وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.