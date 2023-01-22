عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة خليل تبهر الجماهير بأحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

امينة خليل
امينة خليل

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها عد صور جديدة لها من أحدث جلسه تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أمينة في عدة إطلالات صيفية مختلفة، أبرزت من خلالها قوامها الممشوق.

أعلن المنتج الفني عبد الله أبو الفتوح عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل الهرشة السابعة بطولة الفنانة أمينة خليل استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم.


ونشر أبو الفتوح أول صورة من كواليس التصوير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: بسم الله توكلنا على الله.

وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك في بطولته محمد شاهين، وعلي قاسم، وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي. 

 

امينة خليل أخبار أمينة خليل اخبار الفن اخبار الفنانين اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

ترشيحاتنا

اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه القرى في كفر الشيخ لأعمال الصيانة

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

بعد انتشار فيديو بفيسبوك.. أمن القاهرة يضبط سارقي هاتف فتاة في دار السلام

الأمن يكشف حقيقة منشور عبر فيس بوك باختفاء مساعدة فنانة

خالد عبدالفتاح : أثق في قدرتي على الاستمرار مع الأهلي

وزارة العدل الأمريكية تعثر على 6 وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن يتألقون في حفل Joy awards بالسعودية.. صور

حذّر من النكد .. نصيحة مهمة لـ هاني الناظر لتجنّب تساقط الشعر

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

ركبت أوبر ومعرفش حاجة عنها.. كواليس اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ