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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوى كرم تتألق بإطلالة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

نجوي كرم
نجوي كرم

شاركت الفنانة نجوي كرم عدة صور جديدة لها من أحدث جلسه تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت نجوي في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان برتقالي طويل وبكم، أبرز جمال قوامها الممشوق، ومرصع باللولي الأبيض والريش حول الأكمام، وأكملت أناقتها بحذاء وشنطة من نفس اللون واعتمدت المكب الهادي الترابي.

 

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مؤخرا حفل غنائي لها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، ، ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.

وقدمت نجوى كرم، للجمهور بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، عددا من أروع أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: (عم بمزح معك، البلبل ناغي لـ صباح فخري، كتير حلو) وغيرها من الأغاني.

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