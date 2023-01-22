عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تستغل أرباحها الكبيرة لتخفيض الأسعار وتقويض المنافسة

صدى البلد

استخدمت تسلا ريادتها وأرباحها الكبيرة في سوق السيارات الكهربائية لخفض التكاليف وزيادة الأرباح، ومن المرجح أن تستمر هذه الاستراتيجية في دفع أرباحها عندما تنخفض الأسعار، حيث يغمر السوق بمنافسين جدد.

5 سيارات يابانية فاخرة للشراء من الكويت | صور

لعشاق الرقي.. سعر مرسيدس SLC في السعودية| صور

تسلا 

في الربع الثالث من عام 2022 ، حققت تسلا أرباحًا إجمالية قدرها 15653 دولارًا لكل مركبة، وفقًا لتحليل حديث أجرته رويترز، هذا أكثر من ضعف ما تم صنعه من قبل منافسين مثل فولكس فاجن، وأربعة أضعاف ما صنعه تويوتا ، وخمسة أضعاف ما صنعه فورد.

 

تعتبر ميزة التحكم في التكلفة نتيجة الاستثمارات الكبيرة من قبل العلامة التجارية في التحكم في تكاليف الإنتاج، حيث ساعدت تقنية خط التجميع الجديدة، وجلب تصنيع البطاريات داخليًا، وتصميم المعايير، شركة صناعة السيارات في الحفاظ على انخفاض التكاليف.

 

على الرغم من ذلك، رفعت تسلا الأسعار عدة مرات في عام 2022 ، حيث ركزت على زيادة الأرباح رغم انتشار وباء كورونا والذي أدى لتوقف مصنعها في الصين، في حين كانت سلاسل التوريد متعثرة وكان من الصعب زيادة الإنتاج.

 

مع تفكك طرق الإمداد وبدء الأسعار في الانخفاض مرة أخرى، سيكون لدى تسلا مكانة أخرى في جعبتها، بفضل أرباحها المرتفعة، لديها مجال أكبر لخفض الأسعار، وهو أمر بدأت بالفعل في القيام به.

 

ستكون هذه أداة مهمة للعلامة التجارية للاستفادة منها في السنوات القادمة ، حيث من المتوقع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية للمركبات الكهربائية الطلب بحلول عام 2026 ، من المتوقع أن تشتري أمريكا الشمالية 2.8 مليون سيارة كهربائية سنويًا، وسيكون هناك عدد كافٍ من المصانع لتجميع أكثر من 4.5 مليون مركبة كهربائية سنويًا.

 

اضطر المنافسون المحليون مثل Xpeng إلى الانضمام إلى تسلا في خفض الأسعار. مع ارتفاع تكاليف الإنتاج ، على الرغم من ذلك ، سجلت شركة صناعة السيارات ربحًا إجماليًا قدره 4565 دولارًا فقط ، وخسارة صافية قدرها 11.735 دولارًا لكل مركبة في الربع الثالث من عام 2023.

 

في حين أن صانعي السيارات الكبار مثل فولكس فاجن وفورد وجنرال موتورز لديهم مركبات احتراق أكبر للعب بها، إلا أن لديهم وقتًا أقل لتبسيط عمليات إنتاج سياراتهم الكهربائية ، مما قد يجعل مواكبة حرب الأسعار صعبة، مع وجود هامش أكبر للعب به، يبدو أن تسلا تمتلك سلاحًا قويًا في ترسانتها.

تسلا Xpeng الكهربائية كورونا الصين السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

موضوعات متعلقة

جنرال موتورز تكشف عن استثمار بقيمة 1 مليار دولار | تفاصيل

5 سيارات يابانية فاخرة للشراء من الكويت | صور

سعر أودي A6 في السوق السعودي | صور

بداية من 570 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو 2023 في مصر| صور

بديلة كورولا.. سعر تويوتا بيلتا موديل 2023 في مصر| صور

ميتسوبيشي لانسر بوما أوتوماتيك بـ 170 ألف جنيه.. تفاصيل

بداية من 220 ألف ريال.. 5 سيارات فاخرة في السعودية| صور

سوق المستعمل.. نيسان صني كسر زيرو والسعر مفاجأة| صور

ترشيحاتنا

داعية: 4 أعمال أوصانا بها الرسول إذا فعلها المسلم تُدخله الجنة

1 % يعادل 15 مليون زائر.. تفاصيل وصول أول فوج سياحي صيني لمصر

وزير الدفاع الألماني يخطط لزيارة أوكرانيا قريبا

خطأ وخطر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

أحمد صالح : فيريرا المسئول عن هزيمة الزمالك بالقمة 125

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شفاف ومجوهرات.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجوم الفن يتألقون في حفل Joy awards بالسعودية.. صور

حذّر من النكد .. نصيحة مهمة لـ هاني الناظر لتجنّب تساقط الشعر

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

ركبت أوبر ومعرفش حاجة عنها.. كواليس اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ