تسلا تستغل أرباحها الكبيرة لتخفيض الأسعار وتقويض المنافسة

استخدمت تسلا ريادتها وأرباحها الكبيرة في سوق السيارات الكهربائية لخفض التكاليف وزيادة الأرباح، ومن المرجح أن تستمر هذه الاستراتيجية في دفع أرباحها عندما تنخفض الأسعار، حيث يغمر السوق بمنافسين جدد.

تسلا

في الربع الثالث من عام 2022 ، حققت تسلا أرباحًا إجمالية قدرها 15653 دولارًا لكل مركبة، وفقًا لتحليل حديث أجرته رويترز، هذا أكثر من ضعف ما تم صنعه من قبل منافسين مثل فولكس فاجن، وأربعة أضعاف ما صنعه تويوتا ، وخمسة أضعاف ما صنعه فورد.

تعتبر ميزة التحكم في التكلفة نتيجة الاستثمارات الكبيرة من قبل العلامة التجارية في التحكم في تكاليف الإنتاج، حيث ساعدت تقنية خط التجميع الجديدة، وجلب تصنيع البطاريات داخليًا، وتصميم المعايير، شركة صناعة السيارات في الحفاظ على انخفاض التكاليف.

على الرغم من ذلك، رفعت تسلا الأسعار عدة مرات في عام 2022 ، حيث ركزت على زيادة الأرباح رغم انتشار وباء كورونا والذي أدى لتوقف مصنعها في الصين، في حين كانت سلاسل التوريد متعثرة وكان من الصعب زيادة الإنتاج.

مع تفكك طرق الإمداد وبدء الأسعار في الانخفاض مرة أخرى، سيكون لدى تسلا مكانة أخرى في جعبتها، بفضل أرباحها المرتفعة، لديها مجال أكبر لخفض الأسعار، وهو أمر بدأت بالفعل في القيام به.

ستكون هذه أداة مهمة للعلامة التجارية للاستفادة منها في السنوات القادمة ، حيث من المتوقع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية للمركبات الكهربائية الطلب بحلول عام 2026 ، من المتوقع أن تشتري أمريكا الشمالية 2.8 مليون سيارة كهربائية سنويًا، وسيكون هناك عدد كافٍ من المصانع لتجميع أكثر من 4.5 مليون مركبة كهربائية سنويًا.

اضطر المنافسون المحليون مثل Xpeng إلى الانضمام إلى تسلا في خفض الأسعار. مع ارتفاع تكاليف الإنتاج ، على الرغم من ذلك ، سجلت شركة صناعة السيارات ربحًا إجماليًا قدره 4565 دولارًا فقط ، وخسارة صافية قدرها 11.735 دولارًا لكل مركبة في الربع الثالث من عام 2023.

في حين أن صانعي السيارات الكبار مثل فولكس فاجن وفورد وجنرال موتورز لديهم مركبات احتراق أكبر للعب بها، إلا أن لديهم وقتًا أقل لتبسيط عمليات إنتاج سياراتهم الكهربائية ، مما قد يجعل مواكبة حرب الأسعار صعبة، مع وجود هامش أكبر للعب به، يبدو أن تسلا تمتلك سلاحًا قويًا في ترسانتها.