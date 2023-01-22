"معهد التخطيط القومي" يوقع اتفاقا لتنظيم دبلوم ريادة الأعمال

تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين معهد التخطيط القومي و"مؤسسة مصر دوت بكرة"، وذلك بمقر المعهد وبحضور كل من د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والمهندس علي فرماوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر دوت بكرة، ونخبة من أساتذة المعهد وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة مصر دوت بكرة.

وذلك في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية و غير الحكومية داخل مصر وخارجها.



و أكد أشرف العربي في كلمته أن معهد التخطيط القومي باعتباره مؤسسة حكومية عريقة حاصلة على شهادات متعددة في مختلف المجالات، فإنه حريص على توسيع الشراكات مع المؤسسات والمنظمات التي تنتمي إلى المجتمع المدني لما لذلك من أهمية كبيرة في دعم جهود وأنشطة المعهد.

وأشار العربي إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم "شهادة احترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي" بالتعاون بين المعهد ومؤسسة مصر دوت بكرة، مثمنا خطوة التكامل والشراكة مع المؤسسة، موضحا انها تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل خلال الفترة القادمة للوصول إلى مستوى أعلى من الكفاءة والفعالية في تحقيق الأهداف التي يسعى المعهد إليها.

وأشار المهندس علي فرماوي إلى أن مؤسسة مصر دوت بكرة تسعى إلى دمج الطاقة الإبداعية لدى الشباب مع الخبرات العملية للمصريين المتواجدين داخل البلاد وخارجها، وذلك لمساعدة الشباب الذي يملك الطموحات والقدرات الإبداعية على توصيل صوته وأفكاره، معربًا عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق مع معهد التخطيط القومي، حيث يتسم العاملون فيه بالمرونة وسرعة التنفيذ والتوافق الفكري مع المؤسسة، فضلًا عن امتلاك المعهد طاقات أكاديمية وبحثية ودراسية كبيرة تسعى المؤسسة للاستفادة منها لتوفير شهادة احترافية مكملة للنظام التعليمي التقليدي في مصر.