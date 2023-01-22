ما بعد الصبر إلا الجبر.. كهربا يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي

علق محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الفوز الذي حققه فريقه أمام الزمالك امس في القمة ١٢٥ ببطولة الدوري الممتاز .

ونشر محمود كهربا صور له من مباراة امس عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا :" ومابعد الصبر الا الجبر وما بعد العسر الا يسر .. من ظن ان المارد الاحمر قد مات .. فالمارد الاحمر بالبطولات مشهور خاب ظن اولئك الذين يعتقدون اننا منخذلون ".

وسادت حالة من السعادة لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري كولر بعد قرار أحقية مشاركة كهربا في المباريات في ظل القناعات التامة بقدراته الفنية وحاجة الفريق إليه ، و تواجد كهربا في مواجهة الأهلي أمام الزمالك ونجح في تسجيل هدف بجانب تواجده في كأس العالم للأندية المقبل حال عدم تعرضه لأي عقوبة أخرى من قبل الفيفا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان كهربا قد فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، ولجأ الأبيض إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الدولية "كاس"، لينصف إدارة القلعة البيضاء في الأزمة بغرامة وإيقاف اللاعب.

وواجه كهربا عقوبة الإيقاف 6 أشهر مع دفع غرامة مليوني و200 ألف دولار، لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك في نهاية موسم 2019 والرحيل عن القلعة البيضاء إلى البرتغال ثم إلى الأهلي المصري.