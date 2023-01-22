عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ما بعد الصبر إلا الجبر.. كهربا يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي

صدى البلد

علق محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الفوز الذي حققه فريقه أمام الزمالك امس في القمة ١٢٥ ببطولة الدوري الممتاز .

ونشر محمود كهربا صور له من مباراة امس عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا :" ومابعد الصبر الا الجبر وما بعد العسر الا يسر .. من ظن ان المارد الاحمر قد مات .. فالمارد الاحمر بالبطولات مشهور خاب ظن اولئك الذين يعتقدون اننا منخذلون ".

وسادت حالة من السعادة لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري كولر بعد قرار أحقية مشاركة كهربا في المباريات في ظل القناعات التامة بقدراته الفنية وحاجة الفريق إليه ، و تواجد كهربا في مواجهة الأهلي أمام الزمالك ونجح في تسجيل هدف بجانب تواجده في كأس العالم للأندية المقبل حال عدم تعرضه لأي عقوبة أخرى من قبل الفيفا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان كهربا قد فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، ولجأ الأبيض إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الدولية "كاس"، لينصف إدارة القلعة البيضاء في الأزمة بغرامة وإيقاف اللاعب.

وواجه كهربا عقوبة الإيقاف 6 أشهر مع دفع غرامة مليوني و200 ألف دولار، لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك في نهاية موسم 2019 والرحيل عن القلعة البيضاء إلى البرتغال ثم إلى الأهلي المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

هبوط أسعار الذهب.. والجرام يخسر 70 جنيها

ترشيحاتنا

طرح سلع غذائية بنصف الثمن في الشرقية|تفاصيل

بشأن منصة سواهر .. بيان هام من الأمن العام السعودي

دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر رجب

"خائن بطبعه".. محاكمة هبة قطب لإهانتها الرجل المصري 19 فبراير

رفع الآذان وتكبيرات العيد في حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج الموسيقية

مات ساجدًا.. المئات يشيعون جثمان رجل توفى أثناء صلاة العصر في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. أسرع طريقة لتحضير البيتزا

مش تخينة.. شاهد| أول ظهور لـ إيمي سمير غانم بعد ولادة طفلها

منتشرة بالأسواق.. طبيب يحذر من شراء هذه الأجبان | تصيبك بالسرطان

في اليوم العالمي للحضن.. 3 فوائد لن تصدقها

فيديو

الطبق بـ 60 جنيها .. مفاجأة في أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان

لقاءات خاصة مع نجوم حفل جوائز Joy awards

من الحذف للعودة.. القصة الكاملة لأزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان

اشتروا بسرعة.. تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ