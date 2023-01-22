بعد ثلاثية الأهلي.. مرتضى منصور: لدينا أفضل فريق في الدوري

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه من حق جماهير النادي أن تغضب خاصة وأن الفريق هزم نفسه بنفسه في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

وأكد رئيس النادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن حمدي فتحي لم يقرب من مرمى الزمالك إلا بعد التغييرات، وعلي معلول لم يتقدم إلا بعد استبدال حمزة المثلوثي.

وتابع :" لدينا أفضل فريق ولكن كل لاعب يجب أن يشارك في مركزه، البرتغالي جوسفالدو فيريرا حصل على كل الصلاحيات التي لم يحصل عليها أي مدير فني في التاريخ، ولم نتحدث معه بشأن عدم مشاركة أي لاعب".

وقال رئيس القلعة البيضاء :" العند شيئ مؤسف ..والعند يولد الكفر .. وجميع الصفقات التي تعاقد معها النادي المدير الفني هو الي اختارها، ودعمنا المدير الفني كثيرا".

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بحضور كل من اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمستشار أحمد جلال إبراهيم المستشار القانوني والرياضي لمجلس الإدارة وإسماعيل يوسف المدرب العام،.