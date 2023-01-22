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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الهيئة العامة للكتاب: المعرض سيقدم فعاليات مميزة عن صلاح جاهين

أحمد بهي الدين
أحمد بهي الدين

قال الدكتور أحمد بهي الدين ، رئيس الهيئة العامة للكتاب ، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب دائما ما يشهد فعاليات خاصة عن شخصية المعرض، وفي هذا العام ستكون الشاعر الراحل صلاح جاهين، بحيث تتم مناقشة أعمالها والأفكار التي قدمتها.

وأضاف بهي الدين ، خلال لقائه مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الاحد ، أن الحديث عن صلاح جاهين يتسم بالثراء، وبخاصة أنه يتسم بتعدد المواهب، مثل الشعر والفن والصحافة، إذ كان أحد الصحفيين البارزين في بلاط صاحبة الجلالة، وبالتالي كان لابد من تقديمه للناس بكل جوانبه المتعددة في الفعاليات.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن كامل كيلاني رائد أدب الأطفال سيكون شخصية معرض الكتاب للطفل هذا العام، حيث قدم قصصا جديدة للأطفال في قوالب بسيطة وجذابة، مشيرًا إلى أن استثمار شخصيتين تعبيرا عن الثراء المصري ، منوها بأنه سيتم تدشين قناة عبر يوتيوب خاصة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بعد انتهاء المعرض.

وأشار بهي الدين ، إلى أن مصر بها قائمة ضخمة للمبدعين وهو ما يؤدي إلى حدوث مناقشات كثيرة كل عام من أجل اختيار إحداها، لافتًا إلى أن المعرض شهد تقليدا جديدا وهو الإعلان عن ضيف الشرف في نهاية الدورة الحالية، وبالفعل جرى التوافق على ضيف شرف الدورة بعد القادمة من معرض الكتاب، وسيتم الإعلان عنها في الدورة القادمة، معقبا: "خلوها مفاجأة".

الهيئة العامة للكتاب معرض القاهرة صلاح جاهين معرض الكتاب اخبار التوك شو

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