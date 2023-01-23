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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الوزراء: نجحنا في مواجهة الشائعات للعام التاسع على التوالي

المركز الاعلامي لمجلس
المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

أكدت الدكتورة نعايم زغلول رئيسة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاعلام يساعد كثيرا في توضيح الانفوجراف والمعلومات للمواطنين. 

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وأضافت نعايم زغلول، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأحد: "نجحنا في مواجهة الشائعات للعام التاسع على التوالي، لافتة إلى العمل في كل القطاعات في نفس الوقت وبجميع محافظات الجمهورية. 


وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة نعايم زغلول رئيسة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن شهر مارس ٢٠٢٢ شهد ذروة الشائعات تلاه شهر ديسمبر من العام الماضي. 

 

نعايم زغلول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الوزراء المركز الاعلامي الشائعات

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