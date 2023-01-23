مجلس الوزراء: نجحنا في مواجهة الشائعات للعام التاسع على التوالي

أكدت الدكتورة نعايم زغلول رئيسة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاعلام يساعد كثيرا في توضيح الانفوجراف والمعلومات للمواطنين.



وأضافت نعايم زغلول، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأحد: "نجحنا في مواجهة الشائعات للعام التاسع على التوالي، لافتة إلى العمل في كل القطاعات في نفس الوقت وبجميع محافظات الجمهورية.



وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة نعايم زغلول رئيسة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن شهر مارس ٢٠٢٢ شهد ذروة الشائعات تلاه شهر ديسمبر من العام الماضي.



