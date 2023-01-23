استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم /الإثنين/، في البنوك العاملة بمصر، حيث شهدت أسعار صرف الدولار تحركا كبيرا، الأسبوع الماضي.



وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 29.85 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 29.77 جنيه للشراء و29.87 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية (اليورو) ارتفاعا ما بين 17 و22 قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 32.24 جنيه للشراء و32.54 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.35 جنيه للشراء و32.58 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجلت 32.41 جنيه للشراء و32.58 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.31 جنيه للشراء و32.43 جنيه للبيع.



وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين (13-16) قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 36.79 جنيه للشراء و37.07 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 36.91 جنيه للشراء و37.20 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 36.99 جنيه للشراء و37.20 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.89 جنيه للشراء 37.04 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 7.89 جنيه للشراء و7.93 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.08 جنيه للشراء و8.11 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 94.03 جنيه للشراء و97.60 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.