إعدادية مطروح.. إلغاء امتحان العلوم لطالبة وإحالة 3 أعضاء بلجنة السلوم للتحقيق

قرر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلغاء امتحان طالبة بالشهادة الإعدادية في لجنة السلوم للتعليم الأساسي بعد ضبطها في حالة غش وبحوزتها كشكول اجابات لمادة العلوم.

كما قرر احالة مراقب اللجنة واثنان من الملاحظين للتحقيق للإهمال الشديد في أداء واجباتهم المنوطة بهم خلال أعمال الإمتحانات.

و اطمأن مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الادارات التعليمية.

ووجه وكيل تعليم مطروح احمد الكيال مدير إدارة السلوم بضرورة بذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

وفي ختام جولته بلجان المدينة الحدودية أكد شحاته أنه سيتم التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الإخلال بأعمال الامتحانات مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على أى شخص أى ما كان موقعه حال مخالفته اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية .