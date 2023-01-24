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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجنايات تصدر حكمها على 11 متهما فى "أحداث العياط " .. اليوم

صدى البلد

تصدر  الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر ، اليوم حكمها فى  إعادة محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العياط".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

أمر الاحالة 

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم كل من أحمد سعيد أبو بكر، ورمضان محمد عويس، وحسام محمد بدوي، وأحمد معوض عبدالجواد وعبدالرحمن محمود حسن، وسامي نفادي إبراهيم، وأحمد أمين محمد أحمد، ومحمد صلاح محمود، وسلامة محمد سلامه، وطه خميس محمد، بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

وقضت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة طرة، في وقت سابق، بالسجن 10 سنوات لـ11 متهما في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، لاتهامهم بأحداث شغب بمركز العياط، وقررت وضع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

احداث العياط محكمة الجنايات

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