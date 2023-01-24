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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم الصغير لدهسه صبيا بالتجمع الخامس

الطفل يوسف ضحية الدهس
الطفل يوسف ضحية الدهس

وجد سيارة أبيه أمام المنزل ، وبداخلها المفتاح ، ادار المحرك ، وانطلق فى الشارع المحيط بمنزله ، دقائق وصدم طفل صغير كان فى طريقه الى المنزل ، اوقفه الماره وتواصلوا مع الشرطة التى القت القبض عليه ، ونقلت الطفل المصاب الى المستشفى ، حيث مازال يرقد فى العناية المركزة حتى الان .

كانت تلك تفاصيل قضية دهس  الطفل يوسف التى شهدتها منطقة التجمع الخامس ، وأثارت الرأى العام  ، عندما أقدم الطفل  جهاد 16 عاما بسرقة سيارة والده ودهس الطفل يوسف  14 عاما  .. حيث حددت جهات التحقيق جلسة اليوم  لنظر أولى جلسات محاكمة طفل لاتهامه بقيادة سيارة برعونة وإصابة الطفل يوسف داخل كمبوند بالتجمع الخامس.

التحقيقات 

كشفت التحقيقات، ان الطفل أصيب بكسر في الجمجمة وارتشاح في المخ وكسر في الحوض، ويرقد في العناية المركزة لتلقي العلاج.

‏واوضحت التحقيقات، ان الطفل المتهم أصاب الطفل يوسف، بسيارة سرقها من والده، وقادها برعونة على سرعة وصلت  الـ120 كيلو مترا في الساعة.

البداية كانت عندما ورد إخطار لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد  وقوع  حادث مروري ومصاب داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول، على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة طفل يدعى يوسف، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب في حالة حرجة للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وحُرر المحضر اللازم.

 

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