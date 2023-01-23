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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بحماة الوطن: الرئيس السيسي نقل بوضوح ما واجهته الدولة من تحديات

المهندس أحمد تيسير
المهندس أحمد تيسير امين امانة الشئون الاقتصادية

قال المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ان تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الاحتفال بالعيد الـ71 للشرطة المصرية حملت العديد من رسائل الطمأنينة للمستثمرين ورجال الأعمال من شأنها جذب رؤوس الأموال سواء الأجنبية او العربية.

وأضاف، أن من أهم الرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس هي ان المصريين نجحوا في الحفاظ على دولتهم ومكتسباتها التاريخية في مواجهة الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها البلاد من تقلبات سياسية واقتصادية وأمنية متجهين نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم احتفالية كبرى بانتهاء الإرهاب في مدينة العريش يمثل رسالة للعالم تؤكد نجاح وتميز الجهود التي بذلتها قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية والتي كان لها أثر كبير في كسر شوكة الإرهاب و استئصاله من جذوره ومن الناحية الأخرى عودة الامن والامان إلى مدينة العريش وما لذلك من مردود ايجابى في كافة النواحي بالمرحلة القادمة.

وأكد أحمد تيسير ان الرئيس السيسي نقل بوضوح حجم التحديات  الحالية وسعي الدولة المصرية الدائم إلى تخفيف تأثيراتها على المواطن، مضيفا أن الشعب كان خير سند للقيادة السياسية في عبور الدولة المصرية وتجاوزها لكل أزماتها.

وطالب المصريين بالوقوف خلف القيادة السياسية لتجاوز التحديات الراهنة والعبور إلى بر الأمان.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستثمرين العريش حماه الوطن الإرهاب

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