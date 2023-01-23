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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرا اللوزي: لم أتعاف من آثار فقدان والدي حتى الآن.. فيديو

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها لم تتعافَ بشكل تام من ألم فقدان والدها، مشيرةً إلى أنها تعتقد بوجود مراحل مختلفة من التقبل والتماسك: "في البداية ننكر، ونغضب، ثم نبكي، بعدها نقرر أن نكمل حياتنا، بلاقي نفسي مبفكرش في الموضوع، وبعدين بنهار تاني".

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وأضافت اللوزي، خلال حوارها، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: "تحدثت مع أشخاص طبيعيين فقدوا أحباء لهم وأكدوا لي أن حياتهم لم تعد مثلما كانت من قبل، لكنهم تعودوا على هذا الفقد بطرق مختلفة"، مشيرةً إلى أن شعور الإنسان الذي فقد عزيزا على قلبه بالانكسار ليس أمرا خاطئا على الإطلاق.

وتابعت، أنها تشعر بأنها كان يجب عليها أن تقضي وقتا أطول مع والدها ، لأنها لم تحكِ له بعض الأمور عن حياتها: «لم أتماسك، كل شيء حدث فجأة، لم أكن متوقعة ولم أصدق او أقتنع، وعندما أخبرتني والدتي قلت لها أنتِ بتهزري، ولكنني أحاول إقناع نفسي بأن هذه هي الحياة».

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