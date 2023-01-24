أزمة كبيرة.. سبب تجديد الزمالك للثقة في فيريرا

كشف الإعلامي محمد فاروق سبب تجديد نادي الزمالك الثقة في المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعدما كان هناك استقرار على رحيله بسبب تراجع النتائج في الآونة الأخيرة خاصة عقب الخسارة من الأهلي في القمة .

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" المدير الفني البرتغالي رفض خلال الجلسة التي جمعته بأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، التنازل عن قيمة الشرط الجزائي الذي يصل إلى راتب 3 أشهر، بالإضافة إلى حصوله على راتب شهر يناير".

وتابع:"يتقاضى فيريرا وجهازه المعاون ما يقترب من 170 ألف دولار شهريا أي أن الزمالك بات مطالبا بدفع ما يقترب من نصف مليون دولار مقابل فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي؛ الأمر الذي قوبل بالرفض التام من مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور".

وأضاف:" على الرغم من تكتم مجلس الإدارة على القرار النهائي بشأن "فيريرا" لما بعد لقاء فاركو ببطولة الدوري، ألا أن الأقرب هو رحيل المدير الفني في حالة الوصول لاتفاق معه بشأن أزمة الشرط الجزائي".