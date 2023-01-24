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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني لـ حرس الحدود: لا نستحق الخسارة أمام الاتحاد في الدوري

صدى البلد

أكد أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود أن فريقه لا يستحق الخسارة من فريق الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

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وقال أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" حرس الحدود يعاني من سوء التوفيق ونعمل على تحسين النتائج في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم".

وتابع: "من وجهة نظري أن ركلة جزاء الاتحاد السكندري في مباراة فريقنا حرس الحدود غير صحيحة، وأتمنى تطبيق العدالة التحكيمية في الدوري الممتاز في الجولات القادمة".

أحمد أيوب حرس الحدود الاتحاد السكندري الدوري الممتاز

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