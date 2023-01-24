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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعا لبحث تفعيل التحول الرقمي لإدارة شئون العاملين والمنشآت

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

 عقد الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  اجتماعاً مع مسئولى البيرول ومركز المعلومات و شئون العاملين 

وبحث تفعيل التحول الرقمى لإدارة شئون العاملين وبرنامج إدارة المنشأت .
 

تناول الاجتماع مراجعه بيانات برامج الوزاره HRSوFMS والتنبيه بمطابقه البيانات المسجله على البرامج و payroll فضلاً عن استكمال البيانات من اداره شئون العاملين.

 

وأشار  مكين إلى أن  البرنامج يتيح  نظام دفترة متكامل لإدارة شؤون الموظفين والموارد البشرية كما يسمح بضبط ورديات العمل المختلفة  وتنظيم سجلات الحضور والانصراف،و نظام الرواتب بطريقة سهلة ومنظمة

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