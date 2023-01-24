شوبير يكشف بديل علي معلول في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، غياب الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأضاف شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «ملعب أون تايم» على شاشة «أون تايم سبورتس1»: «تأكد غياب علي معلول، عن مباراة البنك الأهلي، بسبب معاناته من الإجهاد العضلي»

وأكمل أحمد شوبير: «محمد أشرف، هو الذي سيعوض غياب علي معلول، في تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة البنك الأهلي».

وأتم شوبير تصريحاته قائلاً: «هناك كلام، بأن حسين الشحات، سيغيب عن مباراة اليوم، بسبب الإصابة وسيلعب طاهر محمد طاهر، بدلاً منه».

ويعتلي النادي الأهلي، صدارة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 برصيد 34 نقطة.