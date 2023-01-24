عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر يقدم نصائح للطلاب ويكشف عن الأمراض المعدية من خلال حمامات السباحة

الدكتور هاني الناظر،
الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية

نصح الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، الأمهات بنزع "الشراب" للطفل بعد قدومه للمدرسة حتي لا يصاب بالفطريات، حيث إنه يجب التهوية المستمرة للقدمين، لأن الحرارة تزيد والعرق يتزايد وتنمو من خلال القدمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، ان علاج تلك الفطريات هي إعطاء مضادات للفطريات، وفى حال كانت شديدة جدا يتناول الطفل الأدوية أو الأقراص.

وتابع أنه فى حال كانت الحالة للطفل بسيطة فيتم وضع البودرة، لأنها علاج وتجفف المياه على القدمين.

مؤلمة جدا.. هاني الناظر يكشف أعراض وطرق علاج التينيا

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه يجب تجنب الجلوس بملابس السباحة المبللة لفترة طويلة عند الخروج من حمام السباحة، حيث ستحدث مشكلة بين الفخذين بنمو نوع من الفطريات في تلك المنطقة الحساسة وتكون مؤلمة جدا.

وأضاف أن تلك الفطريات التي تتكون بين الفخذين تسمى “التينيا”، موضحا أن أعراضها هي سخونة شديدة فى تلك المنطقة والهرش المستمر.

وذكر أن تلك المشكلة من الممكن أن تتطور وتخلق إفرازات تكون لونا غير جيد فى ملابس السباحة، لافتا إلى أن علاجها يتلخص فى إعطاء الشخص مضادا للفطريات والعلاجات الموضعية، وتعالج لمدة 3 أو 4 أسابيع.
 هل حمام السباحة خطر على الحامل؟ هاني الناظر يجيب

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه من الممكن أن تصاب الحامل بالأمراض الفطرية عند نزولها لحمام السباحة، محذرا من هذا الأمر لأنه من الممكن أن تحدث مشكلة للجنين نفسه.

وأضاف أنه يجب للأطفال الاستحمام بصابون الجلسرين بعد القدوم من حمام السباحة، حيث إنها الصابونة الوحيدة التي لا يوجد بها أى كمياويات وآمنة جدا.

وأوضح أن من الأمراض التي تصيب الشخص عند نزوله إلى حمام السباحة هي ظهور الدمامل، لافتا إلى أنه يجب تناول الأدوية لها، وعلى حسب ما يقرره الطبيب.

الدكتور هاني الناظر الأمراض الجلدية الشراب صباح الورد الفطريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

صدمة لعشاق الأهلي.. تحرك دولي جديد من مرتضى منصور ضد كهربا| تقاصيل

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

1050 جنيها لكل أسرة.. منح استثنائية ومعاش شهري لتلك الفئة|الشروط

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

مفاجآت في مناهج الترم الثاني |20 تصريحا جديدا من وزير التعليم

ترشيحاتنا

بالتقسيط وتصل لـ84 شهرا.. مرابحة الحج والعمرة الشروط والمزايا

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-1-2023

نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 115 يوما.. تفاصيل

أبناء النجوم فى مرمى النار.. إتهامات بالجحود وهجوم شرس من السوشيال ميديا.. عمرو محمد على: قلت لبنتي انتي جاحدة وداين تدان.. وأولاد شريفة ماهر استولوا على أموالها

علاقة غير شرعية.. نص شهادة وحيثيات الحكم في جريمة واقعة الريف الأوروبي|خاص

كوكتيل إجرام .. سقوط مجرمين لاتجارهما فى المخدرات وسرقة متعلقات المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس الكركديه.. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

فعلها مع موسيماني.. هل يرحل كولر بسبب عدم تلبية أمير توفيق لاحتياجاته؟

بسببها هتاخد كيماوي.. احذر تناول البسطرمة فى هذه الحالة

مهرجان ينشط الحركة الثقافية.. محافظ قنا يستقبل وفدا من إدارة مسرح الجنوب

فيديو

شبورة وبرد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب تقلبات الطقس

ما علاقة منة فضالي بسرقة مجوهرات دينا الشربيني؟.. فيديوجراف

تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار بالبنوك.. تفاصيل

ابنة عمرو محمد علي تفتح النار على والدها وترد على اتهامها بالجحود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ