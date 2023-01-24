هاني الناظر يقدم نصائح للطلاب ويكشف عن الأمراض المعدية من خلال حمامات السباحة

نصح الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، الأمهات بنزع "الشراب" للطفل بعد قدومه للمدرسة حتي لا يصاب بالفطريات، حيث إنه يجب التهوية المستمرة للقدمين، لأن الحرارة تزيد والعرق يتزايد وتنمو من خلال القدمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، ان علاج تلك الفطريات هي إعطاء مضادات للفطريات، وفى حال كانت شديدة جدا يتناول الطفل الأدوية أو الأقراص.

وتابع أنه فى حال كانت الحالة للطفل بسيطة فيتم وضع البودرة، لأنها علاج وتجفف المياه على القدمين.

مؤلمة جدا.. هاني الناظر يكشف أعراض وطرق علاج التينيا

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه يجب تجنب الجلوس بملابس السباحة المبللة لفترة طويلة عند الخروج من حمام السباحة، حيث ستحدث مشكلة بين الفخذين بنمو نوع من الفطريات في تلك المنطقة الحساسة وتكون مؤلمة جدا.

وأضاف أن تلك الفطريات التي تتكون بين الفخذين تسمى “التينيا”، موضحا أن أعراضها هي سخونة شديدة فى تلك المنطقة والهرش المستمر.

وذكر أن تلك المشكلة من الممكن أن تتطور وتخلق إفرازات تكون لونا غير جيد فى ملابس السباحة، لافتا إلى أن علاجها يتلخص فى إعطاء الشخص مضادا للفطريات والعلاجات الموضعية، وتعالج لمدة 3 أو 4 أسابيع.

هل حمام السباحة خطر على الحامل؟ هاني الناظر يجيب

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه من الممكن أن تصاب الحامل بالأمراض الفطرية عند نزولها لحمام السباحة، محذرا من هذا الأمر لأنه من الممكن أن تحدث مشكلة للجنين نفسه.

وأضاف أنه يجب للأطفال الاستحمام بصابون الجلسرين بعد القدوم من حمام السباحة، حيث إنها الصابونة الوحيدة التي لا يوجد بها أى كمياويات وآمنة جدا.

وأوضح أن من الأمراض التي تصيب الشخص عند نزوله إلى حمام السباحة هي ظهور الدمامل، لافتا إلى أنه يجب تناول الأدوية لها، وعلى حسب ما يقرره الطبيب.