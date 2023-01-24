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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلمة جدا.. هاني الناظر يكشف أعراض وطرق علاج التينيا

الدكتور هاني الناظر،
الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه يجب تجنب الجلوس بملابس السباحة المبللة لفترة طويلة عند الخروج من حمام السباحة، حيث ستحدث مشكلة بين الفخذين بنمو نوع من الفطريات في تلك المنطقة الحساسة وتكون مؤلمة جدا.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن تلك الفطريات التي تتكون بين الفخذين تسمى “التينيا”، موضحا أن أعراضها هي سخونة شديدة فى تلك المنطقة والهرش المستمر.

وذكر أن تلك المشكلة من الممكن أن تتطور وتخلق إفرازات تكون لونا غير جيد فى ملابس السباحة، لافتا إلى أن علاجها يتلخص فى إعطاء الشخص مضادا للفطريات والعلاجات الموضعية، وتعالج لمدة 3 أو 4 أسابيع.
 

الدكتور هاني الناظر الأمراض الجلدية ملابس السباحة حمام السباحة المنطقة الحساسة

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