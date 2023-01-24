خبير: مقترح تعيين رجل أعمال بكل مدرسة مفيد لتطوير العملية التعليمية

قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن مقترحه الجديد بشأن تطوير التعليم يتضمن 3 فترات دراسية وكل شهر امتحان، مشيرًا إلى أن المقترح استهدف إضافة الأنشطة الثقافية من رويات وموسيقى فى المواد الدراسية الجديدة.

وأشار إلى أن تمويل المقترح سيكون من خلال مجموعات التقوية وفرض 100جنيه على كل مادة فى الفصل الدراسى، لافتًا إلى أن التمويل يتضمن شركات الإعلانات على أسوار المدارس ..نظير أجر وأيضا مساهمات رجال الأعمال.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بمشاركة رجال الأعمال فى المساهمة فى تطوير منظومة التعليم وتعيينه عضو مجلس ادارة بالمدرسة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد ابرام الوزارة عدد من العقود مع شركات كبرى ورجال أعمال لهم اسم كبير فى عالم الاستثمار.

وقال الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الوزارة تبحث جدياً لتفعيل دور رجال الأعمال والمستثمرين فى تطوير وتأهيل مدارس الدولة المصرية جميعًا، من خلال مشاركتهم فى تمويل وتدعيم تلك المدارس وفق خريطة للاستثمار فى المستقبل والاشتراك فى بناء مجتمع جديد يستطيع أبناءه مواكبة متطلبات سوق العمل، وبإمكان طلابه بناء دولة جديدة تليق باسم مصر.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن إصلاح التعليم ليس مسئولية منفردة للحكومة، وليس صناعة يمكن أن نتركها لمستثمر أجنبى، وإنما عقول أبنائنا وهويتهم التى فى حاجة إلى أن نلتفت إليها جميعاً بوعى.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل وتطبيق هذة السياسة الهادفة بأحد أهم مشاكل التعليم الفنى طوال السنوات الماضية هو مشاركة رجال الأعمال في تحقيق نجاح بالعملية التدريبية بالمدارس، كما أنهم وجدوا الاهتمام الواضح من المسئولين فى العملية التعليمية، موضحاً أن الوزارة تصب اهتماماتها الفترة الحالية على إزالة العوائق التى تعرقل عملية تطوير العملية التعليمية.