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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل عقد ملتقى التوظيف السنوي بجامعة عين شمس لعام 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحرص جامعة عين شمس على تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات، لمساعدة الطلاب فى الحصول على وظائف بعد الانتهاء من الحياة الدراسية وتشارك فى هذه الملتقيات التوظيفية عدد كبير من الشركات.

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كشفت جامعة عين شمس عن تفاصيل عقد ملتقى التوظيف السنوي لعام 2023، حيث ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس ملتقى التوظيف السنوي لعام 2023 لطلاب وخريجي الجامعة في يومي 4 و5 مارس 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفاصيل عقد ملتقى التوظيف السنوي بجامعة عين شمس لعام 2023

ويستعد مركز التوظيف بجامعة عين شمس لتنظيم الملتقى التوظيفى السنوى بالجامعة للطلاب والخريجين، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف.

وسيتم تنظيم الملتقى التوظيفي يومي 4 و5 مارس  من الساعة الثانية ظهرًا للساعة الثامنة مساءً في مقر المدينة الجامعية بالجامعة بحضور العديد من الشركات، حيث ستقدم مجموعة من الفرص في مختلف التخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس وحضور الملتقى بما يتيح لطلاب وخريجي الجامعة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

شروط عقد ملتقى التوظيف بجامعة عين شمس

دعت الجامعة كل طلاب وخريجي الكليات والتخصصات لحضور الملتقى، حيث تأتي أولوية الحضور كالآتي:

- طلبة الفرقة الثالثة والرابعة.
- حديثو التخرج.
- الخريجون حتى 3 سنوات خبرة.

تفاصيل الملتقى التوظيفي :

وقالت الجامعة، في  بيان لها، إنه في اليوم الأول سيرحب الملتقى بالطلاب والخريجين من كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، وكلية البنات (قسم العلوم).

اضغط هنــــــــــــــــا للتسجيل

فيما سيرحب اليوم الثاني من الملتقى وهو الأحد 5 مارس بالطلاب والخريجين من كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، وكلية البنات (أقسام الآداب والتربية)، سجل من هنــــــــــــــــــا.

ملتقى التوظيف السنوى بجامعة عين شمس

شددت جامعة عين شمس علي أن التسجيل ضروري لحضور ملتقى التوظيف، متابعة أن الملتقى التوظيفي سيتضمن عدة فاعليات منها: المعرض التوظيفي، المحادثات المهنية، حلقات التوجيه والإرشاد المهني والتقني وورش العمل الخاصة بالمهارات الناعمة والمهارات التقنية.

جدير بالذكر، أن مركز التوظيف جامعة عين شمس يهدف إلى مد طلبة الجامعة بالأدوات اللازمة الخاصة بالتخطيط المهني والتوظيف الناجح من خلال مجموعة من خدمات الاستشارات المهنية وبرامج خاصة بمهارات التوظيف لدعم التطوير الشخصي والوظيفي للطلاب والخريجين، وذلك بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المركز ببناء شراكات مع الشركات والمؤسسات المختلفة للوصول لنجاح مزدوج بهدف استفادة كل من طلاب وخريجي الجامعة للوصول لفرص عمل وأيضا مساعدة الشركاء فى جذب المواهب.

وبالحديث عن دور جامعة عين شمس في مساعدة الطلاب والخريجين علي فرص عمل، نجد أن بوابة التوظيف هي الداعم الأكبر لهذا الدور.. وبوابة التوظيف هي موقع خاص بطلبة وخريجي جامعة عين شمس فقط، ينشر عليها شركائنا في العمل من مختلف الشركات والمؤسسات المختلفة “فرص العمل، فرص التدريب، فرص لحضور ورش العمل، فرص الزيارات للمصانع والشركات؛ بهدف المعرفة واكتشاف طبيعة كل وظيفة من خلال مرافقة الموظفين. 

يمكنك تصفح الخطوات التفصيلية لإنشاء الحساب وخطوات التسجيل من هذا الفيديو (اضغط هنا)

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