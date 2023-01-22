عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. استكمال حملة التطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" بكلية طب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بالتنسيق مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس يومًا للتطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" Hepatitis B Vaccine، استكمالًا  لحملة التطعيم السابقة.

txt

أستاذ علم نفس يضع روشتة لأولياء الأمور لحماية أبنائهم من الأفكار الانتحارية

txt

تعرف على المستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم بالدراسات العليا بهندسة عين شمس

ويأتي ذلك اليوم الأحد الموافق ٢٢ يناير، بالمركز الطبي بالكلية من  الساعه العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور سامية عبده مدير مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات الجامعية، وبتنسيق الدكتور إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات، والدكتور سحر صبور الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات.

وكان قد التقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، خلود راشد مطر، الملحق الثقافي لسفارة البحرين بمقر قصر الزعفران.

حضر اللقاء الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة.

وجاء اللقاء بهدف الاطمئنان على أوضاع الطلاب من دولة البحرين الدارسين بكليات جامعة عين شمس المختلفة، وبحث توسيع قاعدة التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء، ثمّن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة العلاقات المصرية البحرينية، التي تحكمها روابط ثقافية وتاريخية ممتدة عبر السنين، وأعرب عن دعم جامعة عين شمس الكامل لكل طلابها الوافدين من مختلف دول العالم، حيث يدرس بجامعة عين شمس قرابة 9000 طالب وافد يمثلون 84 جنسية مختلفة.

من جانبها، أعربت الملحق الثقافي لسفارة البحرين بالقاهرة عن تقدير وامتنان الجانب البحريني لجامعة عين شمس ذات السمعة الدولية والأكاديمية المرموقة والتي تعد مقصداً لكل طالب علم من شتى دول العالم.

ولفتت إلى امتلاك جامعة عين شمس لتخصصات علمية وبحثية تواكب متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً.  

وحدة مكافحة العدوى مستشفيات جامعة عين شمس قسم طب المجتمع والبيئة طب الصناعات كلية الطب كليه الطب جامعة عين شمس فيروس الكبدي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

فيريرا يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

موضوعات متعلقة

بعد إنهاء طالبة بـ هندسة حلوان لحياتها| خبراء تعليم يكشفون أسباب ودوافع محاولة الطلاب إنهاء حياتهم .. وكيفية حماية أولياء الأمور أبنائهم.. ويؤكدون: تهور شديد دون معرفة لتبعات الأمور

نجاح جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي بمستشفى جامعة عين شمس

الحزن يجتاح السوشيال ميديا بعد إنهاء طالبة بـ هندسة حلوان لحياتها

تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية.. مدير مستشفى عين شمس التخصصي يكشف خطوات التحول الرقمي وفق رؤية 2030.. ويؤكد: ضرورة ملحة بالمنظومة الصحية والتعليمية

ترشيحاتنا

بعد خضوعه لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي

لازم يشطب من تاريخ الكرة|مدرب المنتخب السابق: فيريرا أسقط الزمالك أمام الأهلي

لعلاج ابنته.. مصري يمنح ذهب زوجته لـ جاره اليمني

لا مثيلها لها.. أسرار وخبايا البردية الفرعونية الفريدة المكتشفة في سقارة

كواليس استقالة أمير مرتضى من الزمالك بعد هتافات الجماهير.. فيديو

كثرة الاستغفار من مكفرات الذنوب.. حتى لو فاقت العد والإحصاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن يتألقون في حفل Joy awards بالسعودية.. صور

حذّر من النكد .. نصيحة مهمة لـ هاني الناظر لتجنّب تساقط الشعر

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

ركبت أوبر ومعرفش حاجة عنها.. كواليس اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ