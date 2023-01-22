اليوم.. استكمال حملة التطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" بكلية طب عين شمس

تنظم وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بالتنسيق مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس يومًا للتطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" Hepatitis B Vaccine، استكمالًا لحملة التطعيم السابقة.

ويأتي ذلك اليوم الأحد الموافق ٢٢ يناير، بالمركز الطبي بالكلية من الساعه العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور سامية عبده مدير مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات الجامعية، وبتنسيق الدكتور إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات، والدكتور سحر صبور الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات.

وكان قد التقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، خلود راشد مطر، الملحق الثقافي لسفارة البحرين بمقر قصر الزعفران.

حضر اللقاء الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة.

وجاء اللقاء بهدف الاطمئنان على أوضاع الطلاب من دولة البحرين الدارسين بكليات جامعة عين شمس المختلفة، وبحث توسيع قاعدة التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء، ثمّن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة العلاقات المصرية البحرينية، التي تحكمها روابط ثقافية وتاريخية ممتدة عبر السنين، وأعرب عن دعم جامعة عين شمس الكامل لكل طلابها الوافدين من مختلف دول العالم، حيث يدرس بجامعة عين شمس قرابة 9000 طالب وافد يمثلون 84 جنسية مختلفة.

من جانبها، أعربت الملحق الثقافي لسفارة البحرين بالقاهرة عن تقدير وامتنان الجانب البحريني لجامعة عين شمس ذات السمعة الدولية والأكاديمية المرموقة والتي تعد مقصداً لكل طالب علم من شتى دول العالم.

ولفتت إلى امتلاك جامعة عين شمس لتخصصات علمية وبحثية تواكب متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً.