تعرف على المستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم بالدراسات العليا بهندسة عين شمس

يحرص الكثير من خريجي الجامعات على استكمال الدراسات العليا، لرفع الدرجة العلمية أو الاستمرار في سلك التدريس بالجامعات الحكومية أو الخاصة، وعليه قد يبحث هؤلاء عن مواعيد فتح باب القبول لدفعة جديدة والشروط والإجراءات المطلوبة للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بعدد من الجامعات.

أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا، لتحضير رسالتي الماجستير والدكتوراه.

وأعلن قطاع الدارسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس عن قبول دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا في اقسام الكلية المختلفة التخصصية والبيئية للعام الجامعي 2022 /2023 ، الفصل الدراسي ربيع 2023 بداية من 1/1/2023 وحتى 1/2/2023.

وأوضحت جامعة شمس خطوات وشروط تحضير الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات المختلفة، ويرصد "صدى البلد" خطوات وشروط تحضير الماجستير والدكتوراه والاوراق المطلوبة:

المستندات المطلوبة للتقديم فى الدراسات العليا بهندسة عين شمس

-أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية او من اي معهد معترف به من المجلس الاعلى للجامعات اما بالنسبة للجامعات والمعاهد الخاصة يشترط شهادة المعادلة من المجلس الاعلى للجامعات.

-موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.

-صورة من البطاقة موضحا بها جهة العمل.

-بالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم إحضار موافقة هيئة التدريب فرع البعثات بعد أخذ الموافقة المبدئية من الكلية.

-بالنسبة لضباط الشرطة موافقة وزارة الداخلية وبالنسبة للمجندين احضار اثبات التجنيد وموافقة الوحدة على الالتحاق بالدراسات العليا .

-شهادة ميلاد مميكنة.

-عدد 4 صور شخصية.

-شهادة تأدية الخدمة العسكرية (اصل او صورة معتمدة بختم النسر).

يبدا التقديم في الفترة من 1_1_2023 حتى 1_2_2023 من الأحد الى الخميس من 9 صباحا حتى 12 ظهرًا.

شروط التقديم

يسحب مظروف الالتحاق من ادارة الدراسات العليا نظير مبلغ 520 جنيها علي ان يسدد عن طريق موقع الكلية اونلاين بعد تسجيل البيانات عليه ومراجعة البيانات بادارة الدراسات العليا والموافقة علي صحة اوراق الطلب، وهي كالأتي:

-طلب باسم الدكتور/ عميد الكلية - يملأ بوضوح.

-نموذج طلب الالتحاق تملأ بياناته بوضوح.

-إقرار بالتزام الطالب بخطة ابحاث القسم التابع له.

-إقرار بالالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

لا يعتبر قبول الطالب نهائيًا الا بعد موافقة القسم المختص ومجلس الكلية.

يتم المتابعة مع القسم لمعرفة موعد امتحان القبول.

يتم اعلان نتيجة القبول بإدارة الدراسات العليا وذلك خلال شهر من من نهاية التقديم.

ملحوظة: لا يتم استلام الملف الا بوجود ما يفيد التقديم للدراسات العليا عن طريق موقع الكلية.

وكان قد قام الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، بتكريم ثلاثة باحثين من كلية الآثار ضمن الفائزين من الجامعة بنشر فصل في كتاب دولى.

ويأتي ذلك في إطار الاحتفالية التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي وهم: الدكتورة نهى عبد العال سالم، رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية، والدكتورة ميرفت جابر، الباحث بمركز الدراسات البردية والنقوش بالكلية، والدكتورة سهام المصري، الباحث بمركز الدراسات البردية والنقوش بالكلية.