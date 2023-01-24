فيوتشر يتعادل مع المصري ويضمن وصافة الدوري

تعادل فيوتشر مع ضيفه المصري بنتيجة 1-1، اليوم الثلاثاء، على ستاد السويس الجديد، في الجولة 15 من عمر الدوري الممتاز.

تقدم محمد رضا بوبو صانع ألعاب فيوتشر في الدقيقة 49، وتعادل مروان حمدي للمصري في الدقيقة 61 من ضربة رأس سكنت شباك الحارس محمود جنش.

وشهد اللقاء، إصابة جنش قبل النهاية وتم استبداله لصالح زميله محمود حمدي، كما تعرض محمود مرعي لاعب فيوتشر للإصابة قبل النهاية بعد إلتحام هوائي مع النيجيري إيزي إيميكا لاعب المصري.

ورفع فيوتشر رصيده بقيادة مديره الفني علي ماهر إلى 31 نقطة ليعزز وصافة الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز والزمالك، بينما تفصله 3 نقاط عن الأهلي المتصدر.

وارتفع رصيد المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن، إلى 20 نقطة في المركز الثامن.